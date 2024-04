La minaccia di Teheran: "Vendetta inevitabile". Il ministro della Difesa israeliano Gallant. "Pronti per qualsiasi scenario con l'Iran"

«L'apparato della Difesa ha completato i preparativi di risposta in caso di qualsiasi scenario che si possa sviluppare con l’Iran». Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant dopo tutte le valutazioni della situazione in atto.

La dichiarazione del ministro della Difesa israeliano è arrivata in seguito ad una valutazione con il capo della direzione delle operazioni dell’esercito, generale Oded Basiuk, e il capo della direzione dell’intelligence militare, generale Aharon Haliva dopo le minacce di reazione da parte dell’Iran per l’attacco a Damasco attribuito a Israele in cui è stato ucciso il comandante delle Guardie della rivoluzione islamica in Siria, insieme ad altri cinque ufficiali.