Il dramma di Fermina Cauto, in 22 anni ha perso il marito e tre figli in quattro incidenti

Il dramma di Fermina Cauto. La donna residente a Nizza Monferrato ha vissuto quattro tragedie in 22 anni, perdendo il marito Roberto e tre figli in incidenti stradali. Recentemente, suo figlio Mirco Corneglio è morto in un incidente in moto. Mirco, 34 anni, lavorava nel settore vinicolo e amava fare il dj nel tempo libero. Questa, però, è solo l'ultima tragedia per la famiglia. Nel 2002, Roberto è morto in un incidente sul lavoro a Genova. Nel 2003, suo figlio Hernando non è sopravvissuto in un incidente stradale. Nel novembre 2016, sua figlia Sonia è scomparsa in un altro incidente automobilistico. Fermina, originaria di Madrid, aveva aperto una gastronomia specializzata in piatti spagnoli dopo la morte del suo primo marito. Ora, Fermina è devastata, avendo perso i suoi cari nel corso degli anni.