Atp Montecarlo, Berrettini stremato e sconfitto. Sonego rientra in corsa per il forfait di Alcaraz

Niente da fare per un Matteo Berrettini ancora stremato dopo il successo nell'Atp marocchino: a Montecarlo l'ha spuntata nettamente Miomir Kecmanovic (6-3/6-1) in una gara in cui l'avversario ha sbagliato pochissimo.

Il ripescaggio

Per un azzurro che esce ce n'è un altro che... subentra, seppur dalla porta sul retro. Lorenzo Son ego è il primo lucky looser ripescato per via del forfait di Carlos Alcaraz. Il tennista piemontese domani, dalle 11, affronterà Auger-Aliassime, fresco di successo contro Nardi. Lo spagnolo, ieri apparso dolorante al termine dell’allenamento, è stato costretto a saltare il torneo per un problema al braccio.

Lo ha annunciato lui stesso con un post sul suo profilo Instagram: «Ho cercato di riprendermi fino all’ultimo minuto dall’infortunio al braccio destro ma non è stato possibile, non riesco a giocare. Non vedevo l’ora di giocare a Montecarlo".