Pioggia di droni-suicidi lanciati dall'Iran su Israele: “Cadranno domattina”. Netanyahu: “Siamo pronti”. Usa a fianco degli israeliani

L’Iran ha attaccato Israele e sulla regione mediorientale cala la paura. Dopo giorni di allarmi da parte degli Stati Uniti che definivano «imminente" un’azione militare da parte di Teheran in ritorsione al raid che a Damasco ha ucciso un generale dei Pasdaran, nella serata di sabato 13 aprile gli ayatollah hanno lanciato decine di droni contro lo Stato ebraico, che nelle ultime ore si è blindato chiudendo scuole, spiagge, uffici pubblici e lo spazio aereo. Secondo alcuni rapporti non confermati, sarebbero tra 50 e 100 i droni suicidi lanciati. Gli stessi rapporti, stimano il tempo di arrivo in Israele attorno alle 7.30 (le 6.30 in Italia) domani mattina. Ma Il primo attacco dei droni iraniani arriverà su Israele entro due ore. Questa la stima - contrariamente a informazioni circolate in precedenza - di fonti della difesa israeliana, riferite da Haaretz. Tantìè che - Israele ha cominciato ad intercettare i droni iraniani sulla Siria e la Giordania. Lo ha riferito la tv Canale 12 che tuttavia non cita fonti. Questa capacità, ha aggiunto la tv, è dovuta all’ombrello aereo messo su insieme dagli Usa con gli alleati della regione. Haaretz ha riferito che successivamente sono stati lanciati anche missili per colpire in sincrono e confondere così le difese aeree israeliane con un attacco multiplo, proprio quello preconizzato dall’intelligence americana e da quella israeliana. La regione e il mondo trattengono il respiro per una mossa che può aprire scenari imprevedibili, mentre gli Stati Uniti - dopo le polemiche tra Biden e Netanyahu su Gaza - si sono saldamente schierati al fianco dell’alleato israeliano.

La conferma dall'Iran Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha confermato che «l'attacco iraniano è iniziato con il lancio di dozzine di Uav (droni) verso Israele». Poi ha sottolineato che «ci vorranno diverse ore per arrivare in piena attività, ma la difesa non è impenetrabile, quindi è importante obbedire alle direttive del Comando del Fronte Interno», israeliano. Anche le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno confermato che è in corso un attacco «con droni e missili» contro Israele come rappresaglia per l’attacco mortale del primo aprile al suo consolato di Damasco. «In risposta ai numerosi crimini commessi dal regime sionista, compreso l’attacco alla sezione consolare... il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha lanciato dozzine di missili e droni contro obiettivi specifici all’interno dei territori occupati (Israele)», ha riferito la televisione di Stato. Leggi anche Medio Oriente, sale la tensione. L’Iran conferma: sequestrata a Hormuz nave legata a Israele Israele chiude lo spazio aereo Le autorità israeliane hanno chiuso lo spazio aereo del Paese per tutta la notte. Lo riferisce l’emittente radiotelevisiva statale israeliana. Secondo diverse fonti, i droni hanno bisogno di nove ore per arrivare nello Stato ebraico e attualmente stanno attraversando lo spazio aereo iracheno. Si prevede che entro l’una del mattino dovrebbero arrivare sull'obiettivo.