Aprica, abbandona i genitori e li lascia senza acqua e cibo per giorni, la madre muore e il padre ha una gamba in cancrena

I carabinieri di Aprica hanno individuato il presunto responsabile dell'abbandono di due anziani novantenni, trovati in condizioni gravi nella loro casa. Si tratta del figlio 61enne della coppia, che li avrebbe lasciati senza cibo né acqua per giorni. La madre è stata trovata morta da alcune settimane, mentre il padre era in condizioni critiche con una gamba in cancrena. Il figlio è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di abbandono di persona incapace e occultamento di cadavere. Attualmente è ricoverato in psichiatria per disturbi mentali sospettati.