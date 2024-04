Attacco a Israele, scatta l'allarme nei “palazzi” europei von der Leyen, Metsola e Michel in allarme: “C'è caos, astenersi”

«Condanno fermamente il palese e ingiustificabile attacco dell’Iran contro Israele. Invito l’Iran e i suoi alleati a cessare immediatamente questi attacchi. Tutti gli attori devono ora astenersi da ulteriori escalation e lavorare per ripristinare la stabilità nella regione». Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

I timori di Metsola

«L'attacco senza precedenti dell’Iran con droni e missili contro Israele è una grave escalation. Rischia di scatenare un ulteriore caos in tutto il Medio Oriente. L’Ue condanna l’attacco con la massima fermezza e continuerà ad adoperarsi per ridurre l’escalation e impedire che la situazione degeneri in un ulteriore spargimento di sangue». Lo scrive su X la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola.

La condanna di Michel

«Condanniamo fermamente l'attacco lanciato dall’Iran contro Israele. Bisogna fare tutto il possibile per evitare un’ulteriore escalation a livello regionale. Bisogna evitare ulteriori spargimenti di sangue. Continueremo a seguire da vicino la situazione insieme ai nostri partner». Lo dichiara su X il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.