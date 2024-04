Crotone in lutto, muore a Roma il pittore-attore Antonio Cantafora

Si è spento oggi a Roma all’età di 80 anni l’attore Antonio Cantafora originario di Crotone dove era nato il 2 febbraio 1944.

Cantafora, dopo aver studiato recitazione con il rinomato Alessandro Fersen, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 1967, ma è stato negli anni ’70 che ha raggiunto l’apice della sua fama, grazie alla sua straordinaria somiglianza con l’attore Terence Hill. In coppia con Paul L. Smith, ha incarnato il ruolo del “bello” in una serie di film ispirati al duo Bud Spencer e Terence Hill. Ma la sua carriera non si è limitata a ruoli da protagonista. Cantafora è stato anche attore caratterista, lavorando con alcuni dei registi più importanti del cinema italiano, tra cui Federico Fellini, Alberto Lattuada, Mauro Bolognini. Film come “La cicala” di Lattuada, “Intervista” di Fellini e “A spasso nel tempo” di Carlo Vanzina testimoniano la sua versatilità e il suo talento nel portare alla vita una vasta gamma di personaggi.