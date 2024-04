Ponte sullo Stretto, presentato lo studio sui venti. De Vito Franceschi: “Struttura tarata per reggere senza problemi”

In Commissione Ponte oggi sono stati presentati gli studi sul vento. Achille De Vito Franceschi, (Responsabile Ingegneria Opera di attraversamento dello Stretto di Messina) è intervenuto a margine delle considerazioni del professor emerito del Politenico di Milano Giorgio Diana: “In località Punta Faro, abbiamo avuto per 20 anni degli anemometri, ovvero delle strumenti dedicati alle registrazioni posizionati a differenti altezze. E in questi anni, abbiamo misurato una velocità massima pari alla metà della velocità del progetto del Ponte, perché è tarato per reggere senza problemi”.