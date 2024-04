Tevez in ospedale per un dolore al petto, ma gli esami tranquillizano

Ore di grande paura per l'Argentina del calcio. Carlos Tevez è stato ricoverato d'urgenza a Buenos Aires: per l'ex Juventus e Manchester City un malore sofferto nella notte, in seguito a dei forti dolori avvertiti nella zona del petto. Dall'Argentina assicurano: le condizioni di Tevez sono in netta ripresa, dopo il grosso spavento delle ultime ora. L'Indipendiente (club di cui Carlitos è l'allenatore ndr) ha confermato che il tecnico è fuori pericolo e che resterà in ospedale per ulteriori esami. Negli scorsi periodi, lo stesso Tevez aveva già accusato qualche problema di salute e avrebbe dovuto presto sottoporsi ad alcuni check-up. "Continuerà i test programmati e resterà lì fino al termine degli esami medici", comunica e ribadisce l'Indipendiente.