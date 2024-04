Cosenza Comics and Games compie 10 anni! Ecco il manifesto ed il programma

Il Museo del Presente, situato in Piazza R. Kennedy a Rende (CS), ospiterà anche quest’anno le mostre dell’edizione 2024. L'inaugurazione è prevista per venerdì 10 maggio con uno speciale evento di apertura. Per la prima volta anche le mostre ospiteranno settimanalmente la partecipazione di ospiti della scena del fumetto e dello spettacolo. L'edizione 2024 si prospetta dunque non solo la più grande, ma anche la più duratura nel tempo, con un calendario ricco di appuntamenti ed esperienze. Le esposizioni potranno essere visitate da martedì a sabato secondo gli orari di apertura del museo fino al 29 giugno.

L’atteso festival avrà luogo sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 10:00 fino a sera, presso il Parco Acquatico Santa Chiara di Rende (CS). Per la decima edizione l'organizzazione ha scelto il claim "Celebration", un invito a tutti i partecipanti a celebrare i dieci anni dell'evento. Qui, si avrà l'opportunità di partecipare agli interventi degli ospiti, incontrarli in occasione dei meet&greet dopo le conferenze, assistere a spettacoli musicali, prendere parte ai tornei di videogiochi e partecipare a varie attività di gioco all’aperto.

Cosenza Comics and Games, il più grande evento dedicato alla cultura pop di tutta la Calabria, torna in primavera portando con sé una serie di sorprese e novità. L'evento dedicato al fumetto e al gioco si svolgerà a maggio 2024 in due location ormai iconiche.

Lo scorso anno le persone che hanno visitato le mostre e partecipato al festival sono state oltre 30.000. Infatti, quest’anno l'attesa per la decima edizione celebrativa è già palpabile non solo tra il pubblico calabrese, ma anche nelle regioni circostanti.

Cosenza Comics and Games si conferma un evento di grande importanza per il territorio, contribuendo a favorire e a destagionalizzare il turismo attratto dalla Calabria.

In attesa dell’evento è stato svelato il manifesto ufficiale che come da tradizione ritrae i personaggi simbolo dell’evento. I due lupi antropomorfi Kepler e Alariko sono le due mascotte storiche di Cosenza Comics e le loro avventure accompagnano l’evento sin dalla prima edizione. Nell’illustrazione di quest’anno sono ritratti mentre si immergono nelle profondità degli abissi per scoprire le misteriose creature dei fondali marini, per mano dell’artista Simone Buonfantino. Ospite della precedente edizione, Buonfantino, è un fumettista e illustratore italiano che ha collaborato con Disney e che dal 2016 lavora con Marvel e più recentemente con il team DC Comics.