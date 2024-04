Festa Scudetto Inter, in mezzo ai dirigenti nerazzurri spunta... Amadeus. E Inzaghi “salta”

Nel giorno della festa Scudetto dell'Inter, solo posti in piedi a San Siro, in attesa che le celebrazioni dilaghino per le strade di Milano. Posti in piedi, ma non per tutti: ma qualcuno è più gettonato di altri, come quelli al fianco della dirigenza nerazzurra (da Marotta a Zanetti, passando ad Antonello) e ad accaparrarselo è stato Amadeus. Come è noto, il presentatore fresco di passaggio dalla Rai al Nove, è un grande tifoso dell'Inter e ha voluto celebrare alla grande il trionfo dei nerazzurri.

Dal numero uno dello share al numero uno del campionato italiano il passo è breve (dalla Tribuna autorità al campo). «Salta con noi, Simone Inzaghi», canta tutto San Siro. E il tecnico dell’Inter, dopo qualche istante di titubanza, salta insieme a tutto il Meazza e sorride felice per la conquista dello scudetto. L’allenatore piacentino è infatti stato tra i primi destinatari dei cori della Curva Nord durante la partita contro il Torino, in un clima di festa che prosegue tra cori e bandiere.