La fiducia di Salvini: “Mettetevi l'anima in pace, le elezioni saranno nel 2027. Non un minuto prima”

«Siamo una squadra composta da soggetti che hanno obiettivi comuni, lo dico ai giornalisti lì in sala, mettetevi l’animo in pace perché le prossime elezioni saranno nel 2027 non un minuto prima». Così il leader della Lega Matteo Salvini in videocollegamento alla conferenza programmatica di Fdi di Pescara. «Sono orgoglioso di questo centrodestra perché stiamo riuscendo a fare di più per l’Italia ora di quando eravamo al 30% con la Lega ma eravamo al governo con il M5s. Chiaro che ognuno ha la sua storia, la sua provenienza politica, storie di militanza, di passione, di differenze» ma «penso che le riforme che stiamo portando avanti in maniera compatta alla faccia dei gufi», il premierato e l’autonomia, «quindi un governo centrale più forte, e i territori che possono competere nel nome del merito e del futuro siano assolutamente positive, siano la rappresentazione di un’Italia più seria, più moderna, più concreta, più forte».