La sparatoria di Latina, acquisite le immagini delle telecamere: ventenne colpita per errore

Proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Latina per far luce sull'episodio avvenuto poco dopo la mezzanotte della notte appena trascorsa a Sezze, dove una ragazza italiana di circa vent'anni è stata colpita per sbaglio tra il piede e la caviglia da un proiettile che non era indirizzato a lei.

Secondo quanto ricostruito finora due gruppi di stranieri, circa 10 persone in totale, tutti di nazionalità romena o albanese fra i 20 e i 40 anni, sarebbero venuti alle mani per futili motivi, in preda ai fumi dell’alcol, scatenando una rissa in zona Ferro di Cavallo. Dopo essersi allontanati, i due gruppi si sono ritrovati poco dopo nel bar Central Cafè, un locale poco distante da lì, dove uno di loro, come atto di ritorsione, ha esploso un colpo di pistola, il quale però ha colpito di rimbalzo la ragazza seduta ad un tavolino con delle amiche, in mezzo alle decine di persone che affollavano il posto. Dopo l'episodio c'è stato un fuggi fuggi generale e i carabinieri della locale Stazione, allertati dai presenti e intervenuti insieme a quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Latina, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dell’uomo che ha sparato. Nel frattempo, all’alba di questa mattina la giovane è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale Santa Maria Goretti, perfettamente riuscito e che ha permesso di rimuovere l’ogiva. La ventenne è adesso fuori pericolo, con una prognosi di 30 giorni.