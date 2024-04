Post di Riondino, La Russa incassa la solidarietà di Mattarella: “Grazie presidente”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha manifestato la sua solidarietà a Ignazio La Russa per il post su Facebook di ieri di Michele Riondino. Lo ha reso noto lo stesso presidente del Senato nel corso dell’intervista alla Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara. "Ringrazio il presidente della Repubblica, gli ho detto che non sono preoccupato. Presidente, fossero questi i problemi, ma grazie per il tuo meraviglioso pensiero. Grazie presidente Mattarella", ha raccontato La Russa a Bianca Berlinguer nel corso dell’intervista.