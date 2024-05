Pavia, schiacciato in casa da un attrezzo da palestra, fratture e tanta paura per un undicenne

Un bambino di 11 anni è rimasto schiacciato in casa da un attrezzo da palestra a Borgarello (Pavia), un Comune a pochi chilometri da Pavia. L’infortunio domestico è avvenuto oggi pomeriggio, in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. Inizialmente si temeva molto per il bambino. Una volta trasportato al San Matteo di Pavia, l’allarme è in parte rientrato: potrebbe aver riportato alcune fratture, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.