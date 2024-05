Il giovanissimo atleta lametino Riccardo Sessa medaglia di bronzo al Campionato Italiano di Sciabola

A Riccione si è svolto il 60° GPG “RENZO NOSTINI” – TROFEO KINDER JOY OF MOVING

Un’edizione storica: dal 1° all’8 maggio 2024 il Play Hall di Riccione è il palcoscenico del 60° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana con in palio, nelle otto giornate di gare, 24 titoli nazionali delle categorie Under 14.

L’ ASD Circolo Scherma Lametino, presente nella specialità della Sciabola con 8 atleti, ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori società d’Italia ottenendo grandiosi risultati. Il primo in assoluto è quello dell’allievo Riccardo Sessa classificatosi al 3^ posto del Campionato Italiano Giovanissimi Sciabola Maschile. Una medaglia strameritata ottenuta con grande maturità e grande tecnica nonostante la giovane età considerando che si tratta di un ragazzo di appena 11 anni. Molti complimenti ricevuti da molti maestri per la scherma effettuata dal nostro allievo durante la semifinale dimostrando di avere un grosso bagaglio tecnico che ha sfoggiato nel percorso della competizione ma soprattutto sulla pedana della finale. Rammarico per la sconfitta che l’ha visto perdere per una sola stoccata, 10/9 che l’avrebbe portato a disputare la finale per il primo posto. Nel suo percorso della gara nei gironi ha fatto 4 vittorie ed 1 sconfitta, nella prima eliminazione diretta ha sconfitto Colasante del GYM Aquila 10/3, nella seconda ha sconfitto Pensato del Club Scherma San Severo 10/9, nella terza ha sconfitto Pizza di Lucca 19/6. Giunto ai quarti di finale si è trovato di fronte il numero della gara De Luca della Champ Napoli che lo ha battuto per 10/9 effettuando un assalto perfetto fino all’ultima stoccata. In semifinale si è trovato a disputarla contro Maiorana di Torino, poi vincitore della competizione, perdendo per una sola stoccata 10/9. Tutto lo staff presente commenta con grande emozione la gara disputata dall’allievo che l’ha visto protagonista in questa splendida competizione raggiungendo un risultato eccellente e che vede ancora una volta sul podio uno dei suoi allievi e che soprattutto ha portato in alto il nome del nostro sodalizio mettendolo a confronto con le migliori scuole italiane e dimostrando anche la grandezza e la qualità del nostro staff, dei nostri allievi e di tutto il movimento della scherma Calabrese. Una emozione immensa vedere il nostro atleta raggiungere un così grande successo anche se con un piccolo rammarico perché si poteva raggiungere a conquistare il titolo italiano.

Nella stessa categoria ottima prestazione di ARPAIA Alberto classificandosi al 32^ posto disputando una prima fase della gara un po’ sotto tono ma poi nel percorso dell’eliminazione diretta il primo assalto vince 10/6 contro Stanic di Trieste e poi per una sola stoccata, 10/9 lo vede perdere contro Laurelli del Frascati Scherma dimostrando anche lui una grande tecnica e sicurezza nei propri mezzi. Il risultato in classifica è bugiardo in quanto per le sue qualità anche lui poteva raggiungere la finale.

Ottima anche la prestazione di tutti gli altri allievi che hanno partecipato dove ben tre si sono fermati ad un passo della conquista dei primi otto. Si tratta precisamente di MERCURI Fiamma classificatosi al 10^ posto nella categoria Giovanissime Sciabola Femminile perdendo per 10/5, BERTUCCI Anna classificandosi al 13^ posto perdendo 10/8 e GIGLIOTTI Simone classificandosi al 12^ posto perdendo 15/8.

Altro ottimo risultato anche da parte di SIGNORE Amelie che ritorna a fare gare dopo una sosta forzata per un piccolo infortunio classificandosi al 25^ posto nella classifica finale nella categoria Bambine Sciabola.

Nell’ultima giornata dedicata alla sciabola hanno partecipato nella categoria Ragazze Sciabola FIASCHI Anna giunta 41^ e nella categoria Ragazzi Sciabola MERCURI Antonio classificatosi al 62^. Entrambi hanno disputato una gara discreta ma nell’eliminazione diretta hanno trovato ostacoli difficili dove Anna ha perso alla prima di diretta e Antonio vincendo la prima diretta ha ceduto le armi nella seconda. Comunque una buona risposta da entrambi dopo un periodo un po’ opaco.

Gli accompagnatori presenti il Maestro COSTANZO Giuseppe e L’istruttore Nazionale LUCCHINO Alessandra ritornano a casa felici, soddisfatti per tutto il lavoro fatto fino a questo momento e consapevoli che c’è solo da migliorare in prospettiva per il prossimo anno agonistico. Il nostro è un bel gruppo ed ogni volta che torniamo da una competizione siamo sempre più consapevoli della nostra forza. Una grande emozione e grande orgoglio per i risultati ottenuti e soprattutto per la medaglia di bronzo del nostro piccolo SESSA Riccardo.

Finita la prima fase che ha coinvolto gli sciabolatori nei giorni dal 5 al 8 maggio vedrà protagonisti i nostri spadisti con ARCIERI Annalisa, CERRA Anna e MASCARO Francesco accompagnati dal maestro Ignazio Consoli.