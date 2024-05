Gavetta, retrocessioni ed errori clamorosi: Joselu si riprende tutto in una notte. Chi è l'eroe del Bernabeu

Successivamente, Joselu ha giocato in Germania con l'Hoffenheim, l'Eintracht Francoforte e l'Hannover 96, prima di trasferirsi in Premier League con lo Stoke City nel 2015. Ha poi giocato con il Newcastle e il Deportivo, prima di tornare in Spagna con l'Alavés nel 2019. Con l'Alavés ha avuto un periodo di grande successo, segnando numerosi gol, incluso uno contro il Real Madrid nel 2020. Nel 2022 si è trasferito all'Espanyol, ma nonostante i suoi 15 gol, la squadra è retrocessa in seconda divisione. Quando la sua carriera sembrava essere destinata a viaggiare verso la fine della parabola, è stato "ripescato" proprio dal Real Madrid e, pur non essendo titolare, il suo lo ha fatto, nonostante molte critiche per alcuni clamorosi errori sotto porta: 2 gol in Coppa del Re, 9 in campionato e soprattutto 5 in Champions. Le ultime due talmente pesanti da aver schiacciato anche la sicumera del Bayern, già convinto di raggiungere il Borussia nella finalissima.