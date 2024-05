Rai, contestazione a Serena Bortone per il post sui social. La solidarietà della Fnsi: clima asfissiante a Viale Mazzini

«La Rai ha inviato una lettera di contestazione disciplinare a Serena Bortone in riferimento al post pubblicato dalla giornalista sui propri profili social il 20 aprile in merito alla vicenda Scurati. Come da prassi nella contestazione si chiedono alla giornalista eventuali giustificazioni e chiarimenti». Lo rende noto Viale Mazzini.

Sergio: mai vietata presenza Scurati né lettura monologo

«Sulla vicenda Scurati, non è stata vietata nè la partecipazione dell’ospite nè la lettura del monologo». Lo ha detto l’ad Rai, Roberto Sergio, in audizione in commissione di Vigilanza.

«Mai è stata impedita - ha ribadito - nè la partecipazione nè la lettura del monologo che poi è stato rappresentato dalla signora Bortone in trasmission. Questi sono i fatti».

Di Trapani (Fnsi), solidarietà a Bortone, clima Rai asfissiante

«Quindi nella Rai di oggi si difende e si protegge chi cancella una pagina di cultura sul 25 aprile, e si punisce chi denuncia la cancellazione. Ha ragione Usigrai: clima asfissiante. Solidarietà a Serena Bortone. Ma l’AD Sergio non aveva annunciato «provvedimenti esemplari"?" Lo afferma sui social il presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani.