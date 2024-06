Verso il voto, Bandecchi si scaglia contro Vannacci: “Parliamo di un fallito”

«Dipende da quello che viene chiamato voto utile» ma «se verrà scelto arriveremo al 60%. Altrimenti, se la logica del consenso non cambierà, non andremo da nessuna parte». Lo spiega Stefano Bandecchi, leader di Alternativa popolare e candidato alle Europee, in un’intervista al Corriere della Sera.

In merito alla linea europea del partito Bandecchi sottolinea che «noi siamo nel Ppe. Tuttavia, non ci appassiona Ursula von del Leyen. I cinque anni appena trascorsi non sono stati vantaggiosi per l’Italia, e questo nel Ppe certo non per colpa dei tedeschi, quanto degli italiani, cioè di Forza Italia».

La Lega alle europee punta molto sulla candidatura del generale Roberto Vannacci che secondo Bandecchi «è un fallito. Non ha fatto niente in vita sua, è un disoccupato che in Parlamento europeo prenderà 20 mila euro al mese e sarà contento».