La tragedia di Piano Lago, due comunità in lutto piangono Luca Barone: “Una persona laboriosa e accogliente”

Luca Barone, era originario di Figline ma lavorava ad Aprigliano. In entrambi i comuni è stato proclamato il lutto cittadino. «La sua scomparsa lascia un vuoto enorme ed incolmabile» è scritto sulla pagina web del Municipio di Aprigliano. Il 32enne era conosciuto per il suo spirito laborioso e la sua capacità di accogliere, nel suo bar, ogni cliente con un sorriso. «In questo momento di lutto – continua la nota del Comune – esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e apprezzare il suo lavoro». In segno di lutto sono stati sospesi anche comizi elettorali in programma ieri. Analoghi messaggi di dolore e lutto sono stati espressi anche dall’amministrazione comunale di Figline.