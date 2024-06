Premio speciale “Siragusa”: prezioso riconoscimento per Gli studenti dell’IIS “Siciliano” di Bisignano

Gli studenti dell’IIS “E. Siciliano” di Bisignano hanno conseguito il premio speciale “Alessandra Siragusa”, tra 79 scuole finaliste in Italia, per il coinvolgimento e le ricadute nel territorio attraverso iniziative di promozione della legalità, nel concorso “Dalle Aule parlamentari alle Aule di scuola. Lezioni di Costituzione”. Anno scolastico 2023/2024. Gli studenti premiati, accompagnati dal dirigente Raffaele Carucci e dal professore Rosalbino Turco che ha coordinato il lavoro, sono stati protagonisti della cerimonia di premiazione, che si è svolta il 29 maggio nell’Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati, ed è stata trasmessa il 2 Giugno su Rai2. La delegazione degli studenti, ha ritirato la targa alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, del vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio e del sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti.

Le scuole erano chiamate a presentare un’ipotesi di progetto per la realizzazione di un elaborato originale in formato digitale per approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza. Gli studenti del liceo “E Siciliano” hanno presentato un e-book sui diritti sociali delle donne e dei minori in Calabria arricchito da riprese e montaggio video inerente l’art. 37 della Costituzione.