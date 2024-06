Roland Garros, domenica speciale con tre italiani in campo: Arnaldi, Sinner e Cocciaretto per un posto nei quarti

Smaltita la delusione notturna per la mancata rimonta di Musetti contro Djokovic, l'Italia ha ancora quattro assi nella manica che tenteranno di approdare ai quarti del Roland Garros. A cominciare da Arnaldi, che oggi contro Tsitsipas cercherà di scrivere una pagina personale storica, dopo aver liquidato con una facilità disarmante il russo Rublev. Test non semplice quello delle 12,30, ma si può fare. Molto complicato l'impegno in contemporanea che vedrà Cocciaretto impegnata contro la stella del tennis americano Gauff. Di sicuro, però, l'azzurra non ha nulla da perdere. Meno proibitivo si presenta l'impegno del numero uno italiano (ma potrebbe presto diventarlo del mondo) Sinner, che in serata (non prima delle 20.15) se la vedrà con una delle sorprese della prima settimana francese, ovvero il francese Moutet. Domani completerà il poker azzurro Paolini, impegnata con la russa Avanesyan.