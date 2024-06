Roland Garros, quanta Italia in semifinale! Sinner, Paolini e i due doppi al penultimo atto del torneo

C'è tantissima Italia nelle partite che contano del Roland Garros. Dopo il successo di Sinner, a cascata, anche gli altri rappresentanti del tennis azzurro che si sono presentati ai quarti hanno centrato il pass per il penultimo atto del torneo francese. Ieri era stato il Sinner-day, tra vittoria contro Dimitrov e primato del ranking raggiunto, oggi la scena se l'è presa Jasmine Paolini che ha vinto sia in singolare che in doppio (con Sara Errani hanno battuto con un doppio 6-3 il duo Navarro-Shnaider). In regalo, inoltre, c'è il clamoroso ko della Sabalenka, sconfitta dalla 17enne Mirra Andreeva che contenderà all'azzurra un posto in finale. L'ultimo sigillo da semifinale l'ha piazzato il duo Bolelli-Vavassori, vincitori contro la coppia Ram-Salisbury (1-6/6-3/6-4).