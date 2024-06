Cosenza, il dopo Gemmi sta per cominciare: Guarascio opta per il suo Ursino-Delvecchio

La separazione da Roberto Gemmi (e del suo collaboratore Armando Perna) sancisce uno dei tanti reset operato da Eugenio Guarascio nei suoi 13 anni di presidenza. Questa volta il Cosenza avrà due uomini diversi al comando e su piani differenti. La scelta del presidente è ormai tracciata. Malgrado le continue smentite, Beppe Ursino sarà il nuovo dg. Di fianco a lui, con il ruolo di ds, si profila invece l’arrivo di Gennaro Delvecchio. L’ex centrocampista barlettano è il profilo giovane e individuato in sinergia con l’ex dirigente di lungo corso del Crotone per succedere a Gemmi.

I due ripartiranno da Cosenza. L’ex direttore sportivo pitagorico, club nel quale è rimasto per 27 anni, è fermo da giugno 2022. L’ultima esperienza di Gennaro Delvecchio è quella al fianco di Sogliano al Verona. Un incarico lasciato un anno fa. In precedenza, il barlettano ha guidato il settore giovanile del Bari.

Il massimo dirigente silano sta vivendo ore frenetiche perché davanti a sé nel giro di pochi giorni si è stagliata la necessità di dotare il Cosenza di un nuovo apparato dirigenziale, cosa che lui stesso aveva ritenuto indispensabile a giudicare dall’atteggiamento avuto nei confronti del ds campano, ma soprattutto rimane l’esigenza di sciogliere il nodo Tutino.