I digital creators calabresi protagonisti alla Fiera internazionale ed al FestivaI sull'innovazione a Bologna

Tutto pronto per la prima edizione bolognese di WMF – We Make Future. E la Calabria, con i bravissimi digital creator Salvatore Borzacchiello (che è anche amministratore di IgersItalia e Community Manager di Igers Reggio Calabria), Federico Falvo (Regional Manager di Igers Calabria) e Lorenzo Vazzana (Community Manager di Igers Reggio Calabria) sarà completamente “immersa” nel futuro per capire come renderlo sostenibile, inclusivo ed equo grazie alle tecnologie AI, Tech e Digital.

“Il conto alla rovescia è iniziato: manca davvero poco all’apertura delle porte della Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione”, si legge in una nota. Appuntamento dal 13 al 15 giugno a BolognaFiere insieme al sistema di competenze e progettualità di professionisti, aziende, startup, associazioni, fondi di investimento e istituzioni da più di 90 Paesi, con rappresentanti da Europa, Africa, America del Nord e del Sud, Asia e Medio Oriente, riunendo il meglio dell’innovazione mondiale. Anche quest’anno il WMF dà ampio spazio alla musica e ad artisti di calibro internazionale, apprezzatissimi, che utilizzano questo strumento per veicolare messaggi importanti utilizzando un linguaggio davvero universale e spesso innovativo.