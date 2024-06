Conferenza stampa di “Spirito Mediterraneo”, la prima rassegna a Fuscaldo su amari calabresi

Ha avuto luogo, presso la Cittadella regionale a Catanzaro, l'attesa conferenza stampa di “Spirito Mediterraneo”. La prima rassegna regionale sul mondo degli amari, dei distillati e degli "Spirits" prevista a Fuscaldo, bellissimo borgo sul Tirreno cosentino, in Calabria, i prossimi 28 e 29 giugno. 23 aziende hanno già aderito con importanti, ulteriori, inserimenti ed ospiti straordinari.

Due, intanto, le anticipazioni. Agenzia delle Dogane è ufficialmente in campo nella kermesse di Fuscaldo.

Il direttore territoriale, Antonio Di Noto, ha comunicato la presenza di uno stand importante con i funzionari a supporto e soprattutto la realizzazione di un convegno ad hoc sulle attività di produzione di alcolici in Calabria e sulle attività di certificazione grappa e brandy Adm Cert. E poi la presentazione, unica al Sud, della guida ai migliori beach club d'Italia curata da Andrea Guolo, giornalista di Vogue Italia, Gambero Rosso, MFfashion, Corriere vinicolo e Vinonews24 e direttore di Italian wine tour.info

e Tiziana Di Masi, scrittrice, autrice e food journalist, nota su social come la “signora in dolce”, che saranno ospiti dell'evento. La presentazione prevede la presenza degli 8 stabilimenti balneari calabresi premiati ed inseriti nella guida.