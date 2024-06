Europei di atletica, Italia da sballo: decimo oro grazie a Tamberi e Battocletti, Sibilio d'argento

Una pioggia di medaglia (per la maggior parte d'oro). L'Italia non si ferma più agli Europei di atletica. Gianmarco Tamberi ha vinto la gara del salto in alto, conquistando il decimo oro azzurro: è il terzo titolo continentale del campione olimpico di Tokyo. Il campione azzurro ha anche abbracciato il presidente della Repubblica Mattarella dopo aver centrato l'oro.

In precedenza l’azzurra Nadia Battocletti ha vinto un altro oro nella gara dei 10.000 metri degli Europei di Roma. L’atleta trentina si era già imposta nella gara dei 5.000. Medaglia d’argento nella gara dei 10.000 donne per l’olandese Diane Van Es, terza la britannica Megan Keith, che ha preceduto l’altra azzurra Federica Del buono (4/a). In 30'51"32 Battocletti ha stabilito il nuovo primato italiano.

Poco prima, l’azzurro Alessandro Sibilio aveva conquistato la medaglia d’argento nella gara dei 400 ostacoli, correndo in 47"50, nuovo primato italiano. Oro al norvegese Karsten Warholm.