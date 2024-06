Cena dei poveri e camping, gli attivisti no-G7 lontani dai leader

Mentre si attende l’arrivo dei leader mondiali per il vertice di Borgo Egnazia, gli attivisti no-G7 stanno già raggiungendo la Puglia dove, tra incontri, dibattiti, contro-cene e cortei, intendono manifestare il loro punto di vista pacifista e ambientalista sui principali temi in agenda. Ma lo faranno a distanza dai luoghi del vertice. Già da oggi, infatti, gli attivisti stanno raggiungendo il camping di Frassanito, nelle vicinanze di Otranto - e quindi ad un centinaio di chilometri dal borgo - dove si svolgerà gran parte delle iniziative di dissenso contro le politiche del G7 che si concluderanno sabato a Fasano con un corteo unitario di associazioni e movimenti.

Incontri e manifestazioni si terranno a distanza dalla zona di massima sicurezza del resort tra le campagne di Fasano dove si svolgerà il vertice. Borgo Egnazia è blindata e praticamente inaccessibile con misure di sicurezza elevate al massimo nell’area nord della provincia e nel centro di Brindisi. Nella stessa area portuale, intanto, questa mattina c'è stato il sequestro della nave Mykonos Magic, ritenuta non idonea, perché fatiscente, ad ospitare oltre 2500 agenti delle forze dell’ordine. In sostituzione è giunta in porto a Brindisi la nave-traghetto Gnv Azzurra, su cui i sindacati hanno già sollevate altre polemiche sempre sul fronte logistico.