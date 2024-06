Immissioni in ruolo a scuola, i prof costretti cosentini a fare le valigie

Niente da fare per i docenti precari cosentini calabresi che sperano in un’assunzione a tempo indeterminato. Il ministero ha confermato l’immissione in ruolo pure quest’anno dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), ma da noi non ci sono posti. Anzi, a leggere quanto filtrato sinora, non sono sufficienti a soddisfare neanche i precari inseriti di Graduatorie a esaurimento (Gae) e Graduatorie di merito (Gm) dell’ultimo concorso. Entrambe arrivano prima delle Gps anche per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato. Utile precisare che la possibilità delle immissioni in ruolo dalla prima fascia delle Gps è limitata al sostegno e il posto comune.

Attenti alla valigia

Resta un’altra possibilità per quanti non riuscissero a salire sul treno delle immissioni in ruolo per la scarsità dei posti disponibili. È la cosiddetta Mini Call che consente di fare domanda d’immissione in ruolo in una provincia differente da quella scelta per le Gps. Quindi, a esempio, chi ha scelto o sceglierà per le Gps la provincia di Cosenza, qualora volesse tentare la carta Mini Call, dovrebbe indicarne una diversa. Al nord, però, perché tra centro e sud i posti sono pressoché nulli. L’anno scorso molti lo hanno fatto, anzitutto in Lombardia, e sono stati assunti a tempo indeterminato.