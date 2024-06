Il Portogallo soffre, va sotto e poi la ribalta: il figlio d'arte Conceicao gela una buona Repubblica Ceca

Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

Marcatori: 17' st Provod, 24' st Hranac (autogol), 47' st Conceicao.

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa 6; Dalot 6 (18' st Goncalo Inacio 6), Pepe 6, Ruben Dias 6.5; Cancelo 6.5 (45' st Semedo sv), Bernardo Silva 5.5, Bruno Fernandes 6.5, Vitinha 5.5 (45' st Conceicao 7), Nuno Mendes 6.5 (45' st Neto 6.5); Ronaldo 6, Leao 5.5 (18' st Diogo Jota 6). In panchina: Rui Patricio, José Sá, Palhinha, Goncalo Ramos, Joao Felix, Danilo, Joao Neves, Nunes, Neves, Antonio Silva. Allenatore: Martinez 7. REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek 5.5; Holes 5.5 (48' st Chory sv), Hranac 5, Krejci 6; Coufal 6.5, Sulc 5.5 (34' st Sevcik sv), Soucek 6.5, Provod 7 (34' st Barak sv), Doudera 6; Kuchta 5.5 (15' st Lingr 6), Schick 5.5 (15' st Chytil 6). In panchina: Kovár, Jaros, Zima, Vitik, Hlozek, D. Jurasek, Cerny, Cerv, Vicek, M. Jurasek. Allenatore: Hasek 5.5. ARBITRO: Guida (Italia) 5.5. NOTE: serata piovosa, terreno di gioco in ottime condizioni, circa 41.000 spettatori presenti. Ammoniti: Leao, Conceicao, Schick. Angoli: 13-0 per il Portogallo. Recupero: 1'; 4'.