Spadafora, ecco la nuova giunta: "C’è entusiasmo e disponibilità"

Ai nastri di partenza l'amministrazione guidata dal neo sindaco Lillo Pistone. Nel pomeriggio di ieri, al Municipio, il primo cittadino ha nominato la giunta comunale, che risulta composta dagli assessori Giuseppe Cannuli, di professione operatore sanitario, Pinella Giacobbo, pensionata Asl, Carlo Alberto Lamberto, mediatore creditizio, che è stato nominato vicesindaco, e Nino Miceli, imprenditore. Le deleghe verranno assegnate in un secondo momento.

«La Giunta è stata nominata in piena condivisione con la squadra di Rinasce Spadafora – dichiara il sindaco Lillo Pistone –. Una scelta maturata in funzione delle indicazioni di ogni nostro candidato alle ultime elezioni e in linea con le esigenze della cittadinanza. Sono tutti consapevoli del fatto che ricopriranno incarichi che dovranno tenere conto delle necessità del territorio e di questa amministrazione. Sono tutti molto entusiasti e desiderano spendersi giornalmente e al massimo per il bene della cittadina».