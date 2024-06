Investito dal trattore del nonno, bambino di 5 anni rischia l'amputazione del piede

Rischia l'amputazione di un piede il bimbo di 5 anni rimasto coinvolto questa mattina in un incidente avvenuto nei campi alla periferia di Frosinone dove si trovava in compagnia del nonno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il trattore condotto dal nonno lo ha travolto, fratturandogli una gamba e lesionandogli il piede in maniera gravissima. Il bimbo risiede con la famiglia a San Giovanni Incarico, dove i genitori gestiscono un bar. Ma in mattinata si trovava alla periferia del capoluogo in compagnia del nonno che stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione su un terreno di sua proprietà. Immediato il trasferimento in elicottero al Bambin Gesù di Roma. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza con il quale tentare di salvare il piede ed evitare l'amputazione.