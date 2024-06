E' la cattedrale di Messina o la toilette di un autogrill?

Arrivano migliaia di croceristi ogni giorno, “buyers” e “tour operator” provenienti da tutto il mondo hanno soggiornato in riva allo Stretto, l’impegno per valorizzare il marchio Messina sta dando copiosi frutti, ma poi accadono fatti o situazioni che rischiano di compromettere l’immagine di un’intera città. Le foto che pubblichiamo si riferiscono a uno dei prospetti della fabbrica del Duomo, quello che dà sulla piazza dell’Immacolata di marmo. Disegni idioti e osceni, la scritta con la data della “gloriosa impresa” compiuta dall’imbecille di turno, tutto questo a imbrattare una facciata le cui condizioni, in ogni caso, sembrano precarie, con evidenti segni di deterioramento. È il monumento più visitato di Messina, è il simbolo della nostra storia religiosa, non può essere trattato così. Ci auguriamo che le tante telecamere installate nella zona abbiano ripreso gli autori di questo sfregio e che si provveda al più presto al ripristino e al restauro.