Chiusura autostrada Rometta-Messina, oltre ai disagi… i danni economici. C’è chi ne paga le conseguenze

Che si sarebbe andati incontro a 25 giorni di disagi, (ulteriori disagi), gli utenti della tratta Rometta-Messina lo hanno intuito non appena il Cas ha comunicato il provvedimento di chiusura. Ma a questi adesso si aggiunge il malumore di chi, oltre ai disagi, in questi 25 giorni, subirà anche dei danni economici. Sono gli operatori del comparto risto-ricreativo di una vasta porzione della riviera tirrenica che, soprattutto nella stagione estiva, sono soliti accogliere clienti che arrivano in gran numero dalla città. Immaginate a tutti quei messinesi che di sera si spostano verso i locali di Milazzo, Venetico, Spadafora, Villafranca, Rodia o San Saba. Diventa difficile, se non impossibile, rientrare in città prima che alle 22 scatti la chiusura dell’autostrada da Rometta verso Messina. Quanti, dopo aver trascorso una serata in queste zone, sono disposti a percorrere sulla la SS113 costiera per poi imbattersi nella movida cittadina una volta giunti sulla litoranea? E quanti, dopo cena, se la sentono di percorrere le strade dei Colli per rientrare in città. Già ieri sera, i gestori dei locali si sono accorti di questo effetto negativo e temono che nelle prossime serate non potrà che aumentare. Ma il rischio che diminuisca il volume d’affari per quasi tutto il mese di luglio è dato anche dal fatto che difficilmente si possa accettare un invito da amici che nel periodo estivo risiedono nei centri della tirrenica. Allarmati sono anche i gestori di quei locali che vendono cibo da asporto come rustici e prodotti da forno tanto gettonati durante le sere d’estate. Non può essere una soluzione la deroga concessa solo per la serata di domenica, con lo slittamento della chiusura dalle 22 alle 24. Semmai questo provvedimento sarebbe tornato più utile per la serata del sabato, quando solitamente si sta fuori fino a tardi dal momento che il giorno dopo non è lavorativo. Magari l’intero fine settimana potrebbe essere una discreta soluzione, dal momento che ormai si è sul punto di arrivo e questa benedetta autostrada si deve pur completare. Dopotutto, questa, è soltanto la tredicesima estate consecutiva caratterizzata dai disagi. Ma il danno economico è un’altra cosa.