La Reggina ora pensa al rientro di Forgione: fra i più richiesti in serie D

Poteva essere la giornata dei primi annunci in casa Reggina quella dell’1 luglio. Invece il giorno che ha aperto la stagione 2024-2025 è stato avaro di grandi novità per i tifosi amaranto. Qualche novità in più, però, seppur a titolo di indiscrezione c’è. Non è cambiato nulla per quel che riguarda gli affari che sembrano definiti. Non sono ancora arrivate le ufficializzazioni degli arrivi di Riccardo Malara e Mohamed Laaribi. La sensazione è però che sia davvero solo questione di giorni prima che il terzino sinistro del 2005 e il centrocampista classe 1993 diventino parte integrante del progetto.

Capire le dinamiche del mercato amaranto è complesso, alla luce del fatto che non è noto quale modulo tattico adotterà la squadra. Qualche indizio, tuttavia, comincia a emergere soprattutto attraverso le piste più concrete che riguardano i potenziali colpi in entrata. Nonostante sia in dirittura d’arrivo il colpo Laaribi, la Reggina è ancora sulle tracce di altri centrocampisti over.

Il club amaranto vuole costruire una linea mediana di alto livello e questo lascia forse intendere anche l’idea che si vogliano schierare gli under in altre posizioni (esterni difensivi e portiere?). Almeno in partenza.

Tra i profili monitorati ci sarebbe stato quello di Gaetano Logoluso, nella scorsa stagione titolare nell’Altamura che ha vinto il difficilissimo girone H. Ma in questo momento in cima alle preferenze della Reggina sembra essere salito Cosimo Forgione. I motivi sono diversi. Si tratta intanto di un calciatore di Reggio Calabria, che negli ultimi anni ha giocato diverse stagioni ad alto livello mostrando sempre anche un discreto feeling con il gol. Il centrocampista, classe 1992, nell’ultimo anno ha giocato al Chieti mettendo insieme 32 presenze e 6 reti grazie alla sua capacità di inserimento da mezzala. Il girone giocato (F) nella stagione appena conclusa è lo stesso vinto dal Campobasso di Pergolizzi. Forgione è stato uno dei migliori in un Chieti che sembrava partire con premesse più rosee dell’ottavo posto raggiunto.

Per Forgione, tra l’altro, si tratterebbe di un ritorno in amaranto alla luce del suo passato nel settore giovanile. Nel 2015-2016, tra l’altro, tornò nella sua città all’Asd Reggio Calabria (la squadra che portò alla prima rifondazione della Reggina), dopo aver iniziato l’annata nel Marsala proprio di Pergolizzi con 15 presenze e 3 reti. In quel caso forse il richiamo dell’amaranto fu forse troppo forte e chissà che non si ripeta la storia. La tipologia di calciatore è dunque ben nota al tecnico che lo ha già avuto a disposizione. Si tratta di un centrocampista che ha diverse richieste, soprattutto nell’area dell’Italia centrale, dove è molto apprezzato dopo le ultime stagioni giocate con un ottimo rendimento. Aggiungerlo ad una batteria di centrocampisti già composta da Porcino, Mungo, Barillà e Laaribi significherebbe costruire un centrocampo di qualità e con tanti gol nel potenziale.

In attesa, ovviamente, dei colpi più attesi dalla tifoseria, quelli che dovranno arrivare in attacco.