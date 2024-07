Marano Principato fa festa sulle note di Cecè Barretta

Un'edizione, quella del 2024, che Marano Principato non dimenticherà, con oltre 3500 presenze. Si è svolta domenica sera, 30 giugno, la Quinta Edizione di One Night con il concerto di Cecè Barretta. Gli organizzatori Fabrizio Salerno, Nicola Cuzzocrea e Sandro De Luca intendono ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, si sono prodigati per la buona riuscita della serata.

"Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e all’intera macchina organizzativa per essersi messi a completa disposizione nell’organizzazione della bellissima serata e per aver celebrato insieme a noi organizzatori in grande stile il ritorno alla piena normalità dopo anni. Grazie alle forze dell'Ordine, alla Polizia Provinciale e al personale della Polizia Locale che hanno svolto in maniera impeccabile il loro compito di controllo dell’area interessata dall’evento. Un grazie anche agli operatori comunali che, con uno sforzo non indifferente, hanno contribuito come sempre a mantenere il paese pulito il giorno dopo l’evento. È la dimostrazione che, quando si collabora tutti, si possono raggiungere risultati molto significativi per tutta la comunità. Grazie a chi in queste settimane ha reso possibile tutto ciò, con grande sacrificio e spirito di collaborazione. Un grande lavoro di squadra che ha reso Marano Principato e tutti coloro che la amano pieni di gioia."