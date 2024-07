La Juventus infila i guantoni a Di Gregorio: “Atmosfera bianconera speciale”

"Sto molto bene. Alla Continassa si respira qualcosa di speciale: per me la Juve vuol dire vittoria". Così Michele Di Gregorio, nuovo portiere della Juventus, ai microfoni del sito ufficiale del club bianconero. "Il mio è stato un percorso duro, iniziato da lontano, dalla Serie C - ha aggiunto Di Gregorio -. Oggi, quando sono arrivato, sono state emozioni forti. Un traguardo importante". Di Gregorio arriva dopo una grande stagione con la maglia del Monza: "I miei punti di forza? La reattività e l’esplosività, ma anche l’equilibrio mentale". Il classe 1997 ha parlato anche dell’Allianz Stadium, dove ha giocato l'ultima con il Monza l’anno scorso: "Se me lo avessero detto non lo avrei progettato neanche nella mia testa così bene - ha affermato Di Gregorio -. È stato bellissimo perché i tifosi mi ha applaudito. Molto emozionante". Infine sugli obiettivi: "Ho sempre pensato a migliorarmi e lavorare senza fermarmi mai. Anche qui non devo pensare di essere arrivato e che il viaggio sia finito... Anzi penso sia solo l’inizio, ho tanta voglia di mettermi in gioco. Ai tifosi dico che li aspetto allo stadio per combattere insieme".