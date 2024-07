Storia crudele a Messina, gattino legato dalle zampe affoga in acqua

A Messina si è verificato un grave episodio di violenza sugli animali: un gattino è stato legato per le zampe e poi fatto annegare. Questo atto crudele è avvenuto sulla spiaggia di San Saba, dove questa mattina è stato ritrovato il cadavere dell'animale. A denunciare l'accaduto è stato Carlo Callegari, dirigente nazionale del Partito Animalista Italiano. "Ho appreso con rammarico in queste ore dell'atto crudele che si è consumato sulla spiaggia di San Saba - scrive in una nota - Questi atti vanno condannati e repressi, e chiedo a tutti coloro che hanno assistito a questa scena di collaborare con le autorità competenti per identificare i responsabili di questo atroce gesto".