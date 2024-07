Tragica gita per cinque calciatori marocchini dell'Ittihad, due di loro sono dispersi nel mar Mediterraneo

Due giocatori dell'Ittihad Tangeri, squadra di calcio marocchina, sono dispersi nel Mar Mediterraneo dopo una tragica gita in barca insieme ad alcuni compagni di squadra. I due hanno perso di vista la loro barca e non sono stati più ritrovati, mentre altri due, che si trovavano nella stessa situazione, sono stati salvati grazie all'intervento della Gendarmeria Reale e della Marina Reale.

L'incidente è avvenuto lo scorso sabato, quando cinque giocatori dell'Ittihad Riadhi de Tanger, più comunemente abbreviato in IRT, erano usciti per una gita e si trovavano su una barca davanti a una spiaggia a sud di Castillejos, città al confine con Ceuta.

Il vicepresidente del club, Anass Mrabet, ha affermato che tre giocatori sono stati salvati nella giornata di sabato, ma sono ancora in corso gli sforzi per localizzare i giocatori scomparsi, Salman Harraq e Abdellatif Akhrif. I giocatori non avevano salvagenti quando si sono tuffati in acqua dallo yacht. Akhrif, di 24 anni, era un punto fisso della squadra, mentre Harraq, di 18 anni, si sarebbe unito alla prima squadra quest'anno. I tre che sono riusciti a salvarsi sono Oussama Aflah, Souleimane Dahdouh e Abdelhamid Maali.