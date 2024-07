La Pro Loco di Acquaro aderisce alle giornate ecologiche promosse da “Epli”

Lodevole iniziativa quella che, lanciata a livello nazionale dall’”Ente Pro Loco Italiana”, ha realizzata l’associazione di promozione turistica di Acquaro che, presieduta da Giuseppe Esposito, nei giorni scorsi, insieme ai propri soci, ha ripulito l’area circostante alla località “Bettareja”, zona naturalistica molto apprezzata. L’iniziativa è stata patrocinata dal comune, diretto da una terna commissariale per scioglimento a causa di infiltrazioni mafiose (che ha mandato qualche alacre operaio e fornito attrezzature e materiali), e avallata da altre associazioni (“Donn’Antuani”), e da semplici cittadini (anche qualche emigrato, d’oltralpe e non), che vi hanno aderito con piacere. Situato, infatti, nella parte alta del paese, in campagna, “Bettareja” è un luogo ameno e benedetto dalla presenza di una statua della Madonna, posizionata qualche decennio fa. Chi lo conosce lo ama. Chi non lo conosce e ne ha sentito parlare vorrebbe andarci. Per tutti gli altri c’è … La possibilità di rivolgersi alla Pro Loco, o a qualsiasi residente. Perché il sito merita. Tanto. I volontari si son dati appuntamento alle 7:00 di mattina e, armati dell’attrezzatura necessaria, fino a mezzogiorno hanno fatto l’inverosimile: taglio di erbacce e sterpaglie, spostamento di pietre per rendere visibili cascate e incroci di ruscelli, interventi con pala e pico per sistemare la strada d’accesso e i sentieri, raccolta di sacchi di rifiuti. Il risultato è encomiabile. Lo ha confermato Umberto Campini, a capo della terna commissariale, che ha detto ai volontari: “Meno male che c’è gente come voi”. E, un encomio ai volontari, è arrivato anche da parte del presidente Esposito, che ha lodato quanti si sono impegnati per una giusta causa, sacrificando una giornata a mare: “ripulire e valorizzare un luogo caro – ha dichiarato- ripaga da qualsiasi cosa si sia trascurata”. Ovviamente non poteva mancare l’aspetto socializzante dell’iniziativa: a fine lavoro, tutti i partecipanti hanno goduto di un lauto banchetto, fatto di panini e bibite offerti da un’attività commerciale del posto e dolci e torte preparati dagli stesi volontari. Evviva chi si impegna per la valorizzazione.