Il Fisco presenta il conto a contribuenti e professionisti: oltre 100 versamenti in scadenza entro fine luglio

A luglio il Fisco presenta il conto a contribuenti e professionisti con oltre 100 versamenti in scadenza e una serie di dichiarazioni.

Dopo l’ingorgo di pagamenti a inizio mese (32 versamenti), dovuto al fatto che il termine ordinario per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte, fissato al 30 giugno, quest’anno è caduto di domenica facendo slittare quindi il termine per il pagamento al 1 luglio, la data da cerchiare in rosso è martedì 16 luglio, giorno in cui cadranno 62 scadenze.

I contribuenti Iva dovranno provvedere al versamento della quinta rata, dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione mensile a titolo di interessi. Inoltre per chi ha scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, dovrà versare la seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone con applicazione degli interessi e del saldo dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione. Si tratta dei contribuenti che non hanno scelto di versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 di Irpef, cedolari, Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero), Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e addizionali in unica soluzione lo scorso 1 luglio.