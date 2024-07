L'impresa di Jaan Roose sullo Stretto di Messina. Il vicepresidente del consiglio comunale chiede la cittadinanza onoraria

Il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), ha presentato all'amministrazione la richiesta ufficiale per chiedere il conferimento della cittadinanza onoraria a Jaan Roose. Il funambolo che ha camminato su un filo teso tra i piloni dello Stretto di Messina, ha catturato l’attenzione mondiale e generato un impatto mediatico senza precedenti sui social media e sui canali televisivi internazionali

"Va notato che la città di Villa San Giovanni - scrive in una nota La Fauci - ha già deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Roose, riconoscendo il valore della sua impresa per la promozione della zona dello Stretto. Ritengo che sia opportuno che anche Messina faccia altrettanto, non solo per onorare l’atleta, ma anche per sottolineare il ruolo della nostra città come luogo di sfide straordinarie e di calorosa accoglienza. Conferire la cittadinanza onoraria a Jaan Roose sarebbe un giusto tributo alla sua impresa e rafforzerebbe ulteriormente il legame tra l’atleta e la nostra comunità. Inoltre, questo gesto invierebbe un messaggio forte sulla capacità di riconoscere e celebrare il talento e il coraggio, indipendentemente dai confini nazionali.Ho formalmente richiesto, infine, che questa proposta venga sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale per le opportune valutazioni e deliberazioni. Confido che i miei colleghi e l’intera amministrazione sapranno cogliere l’importanza di questo riconoscimento».