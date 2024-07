Estate, 36 milioni di italiani in viaggio: la Sicilia tra le mete preferite

Più breve ma più frequente. E’ la nuova tipologia di vacanza che gli italiani mostrano di prediligere per questa estate, secondo l’indagine di Federalberghi. Sono 36 milioni gli italiani che prevedono di mettersi in viaggio. Il 90% rimarrà in Italia e il resto andrà all’estero, principalmente al mare non lontano dall’Italia. Un terzo dei vacanzieri, tuttavia, ha programmato di fare più di un periodo di ferie oltre quello principale in estate: 3,6 milioni replicheranno almeno una volta, 3,1 milioni si muoveranno per due volte e 1,7 milioni faranno tre periodi di vacanza. Uno scenario che produrrà un giro di affari di 40,6 miliardi. (ANSA).

Flussi di vacanzieri

I flussi vedono circa 15 milioni di vacanzieri in giugno, 16 milioni a luglio, 18,4 milioni ad agosto e 4,6 milioni in settembre. Agosto si conferma dunque, nella visione degli italiani, il mese leader per programmare una vacanza.

L’Italia resta la meta preferita