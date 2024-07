Sicilia, Falcone si dimette: Dagnino nuovo assessore regionale all'Economia

Marco Falcone ha presentato le dimissioni dalla giunta Schifani . La formalizzazione è avvenuta alla fine della cerimonia di consegna della caserma dei vigili del fuoco a Siracusa, di fatto l’ultimo impegno istituzionale di Falcone, eletto al Parlamento europeo con oltre 100 mila voti. La delega all’Economia, in mano a Falcone fin dall’inizio di questa legislatura, è andata all’avvocato tributarista Alessandro Dagnino , scelto dal governatore per proseguire l’opera di risanamento dei conti pubblici e degli investimenti, il cui andamento è stato premiato dalle agenzie di rating che hanno innalzato il giudizio sulla Regione siciliana. Dagnino dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, poi giurerà come assessore in Parlamento come prevede la legge.

Il tributarista è stato scelto dal governatore Renato Schifani per guidare l’assessorato regionale, la nomina era prevista per la giornata di lunedì, ma il decreto è slittato di qualche ora. Per potere entrare nel pieno delle proprie funzioni Dagnino dovrà attendere il giuramento davanti all'Assemblea regionale siciliana, come previsto da una legge introdotta nel 2020. Fino a quel giorno sarà Schifani a svolgere temporaneamente le funzioni di assessore all'Economia. Sala d'Ercole si riunirà comunque tra due giorni: la prima seduta in calendario è fissata per le 15 di giovedì.

Chi è Alessandro Dagnino

Avvocato dal 2001, diventa cassazionista dal 2010. È Cofondatore, presidente del Consiglio di gestione e Managing Partner di Lexia Avvocati, studio legale che annovera circa 80 avvocati, con sedi in Palermo, Roma e Milano e con sportelli anche all'estero. Coordina l’area di diritto tributario e di finanza pubblica dello studio.

«Svolge attività di consulenza, nonché di assistenza e rappresentanza in giudizio in materia fiscale e di finanza pubblica, nell’interesse di società di rilevanza nazionale, gruppi multinazionali, gruppi bancari e assicurativi, piccole e medie imprese, enti pubblici e lavoratori autonomi - sta scritto sul sito Lexia -. Ha difeso numerosi celebri esponenti del mondo politico e istituzionale in processi per danno erariale innanzi alla Corte dei conti».