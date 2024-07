Parigi 2024, ecco il sorteggio degli azzurri del tennis. Derby Italia-Francia per Musetti e Arnaldi

Sono stati sorteggiati i tabelloni del tennis per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti sfideranno i padroni di casa Arthur Fils e Gael Monfils. Spauracchio Djokovic-Nadal al terzo turno per Arnaldi, in caso di qualificazione i due si sfideranno al secondo turno. Andrea Vavassori sfiderà Pedro Martinez (in caso di vittoria al secondo turno c'è il rischio Ruud) mentre Luciano Darderi affronterà lo statunitense Tommy Paul. Nel doppio la coppia Darderi-Musetti sfiderà i cileni Jarry-Tabilo mentre il duo Bolelli-Vavassori affronterà la coppia Carreno Busta-Granollers.

Il quadro completo degli italiani

Maschi

Musetti vs Monfils

Darderi vs Paul

Arnaldi vs Fils

Vavassori vs Martinez

Donne

Paolini vs Bogdan

Cocciareto vs Shnaider

Bronzetti vs Vekic

Maschi-doppio

Bolelli-Vavassori vs Carreno Busta-Granollers

Darderi-Musetti vs Jarry-Tabilo

Donne-doppio