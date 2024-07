Siccità, dalla preistoria l'acqua che può salvare la Sicilia: ecco dove si trova

«Possibilità di utilizzare risorse idriche profonde per mitigare la crescente carenza d’acqua». L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha introdotto così la notizia di un giacimento preziosissimo, molto più di oro e altri materiali pregiati in questo momento. Una enorme riserva di acqua nel cuore profondo e antichissimo della Sicilia, grazie a un processo avviato circa 6 milioni di anni fa. Un esteso corpo idrico sotterraneo di acque dolci e salmastre conservato in un acquifero profondo tra i 700 e i 2500 metri di profondità al di sotto dei Monti Iblei, nella Sicilia meridionale. Il volume d’acqua immagazzinato stimato dagli studiosi è pari a circa 17,3 chilometri cubi, ossia 17 miliardi di metri cubi che dalla preistoria potrebbero salvare la Sicilia del presente e del futuro: acque, dunque, a vario grado di salinità, dunque non proprio dolci e direttamente utilizzabili per il consumo umano, come testimoniano i dati geochimici infatti al crescere della profondità aumenterebbe il grado di salinità dell’acqua. Gli esiti della ricerca sono della fine del 2023, ma si impongono in questa fase di acuta emergenza idrica, nella quale la siccità prosciuga laghi e devasta habitat.

Ricerca internazionale e scoperte Un gruppo di ricercatori dell’Università di Malta, dell’Ingv e dell’Università Roma Tre ha pubblicato uno studio scientifico di grande rilevanza sulla prestigiosa rivista Communications Earth & Environment di Nature Portfolio. L’articolo, intitolato «Extensive freshened groundwater resources emplaced during the Messinian sea-level drawdown in southern Sicily, Italy», rivela la presenza delle risorse idriche sotterranee senza precedenti nella Formazione di Gela, una piattaforma carbonatica Triassica nel sottosuolo della Sicilia meridionale. Una manna dal... sottosuolo, considerato che appena poche settimane fa, secondo quanto pubblicato dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, dei 288,95 milioni di metri cubi allora trattenuti dalle 29 dighe dell’Isola, l’acqua realmente disponibile nei bacini era poco più della metà.