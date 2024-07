Il Milan batte il Manchester City 3-2, sarà calcio d'agosto ma... è un gran bel Diavolo. In gol Colombo e Nasti

Sarà anche calcio d’agosto, ma battere il Manchester City fa comunque notizia. E morale. Lo sa bene il Milan, che a New York ha superato 3-2 la squadra campione d’Inghilterra (largamente rimaneggiata), mettendo in mostra alcune novità, ma anche vecchi difetti. Una vittoria griffata dai centravanti giovani, Colombo (autore di una doppietta) e Nasti, ma con qualche sbavatura di troppo in difesa, dove certi errori dello scorso anno non sono ancora stati superati. Nel primo tempo il Milan si è fatto notare per una serie di ripartenze rapide e l’atteggiamento propositivo, con l’idea di tenere la palla, non sprecarla e cercare sempre la giocata per innescare le ali e favorire l’inserimento da dietro. Dopo un paio di buone occasioni capitate a Loftus-Cheek e Calabria, però, è stato il City a passare in vantaggio con il solito Haaland, bravo a girare di sinistro in rete un assist dalla destra (19'). Il Milan ha saputo reagire, ribaltando il risultato nello spazio di quattro minuti (30' e 34') con due azioni simili: cross dalla destra di Chukwueze e gol di Lorenzo Colombo, il primo di testa e il secondo al volo di sinistro. Un Milan che ha cercato di contenere la facilità di palleggio verticale del City, ma che sul finire della prima frazione ha dovuto fare a meno di Florenzi, uscito con le mani sul viso dopo una torsione del ginocchio destro a centro area (il giocatore verrà valutato nei prossimi giorni).