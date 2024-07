Messina, apre l’1 agosto il parcheggio d’interscambio a Papardo: lo gestirà l'Atm

Si allunga la lista dei parcheggi d’interscambio che vengono consegnati alla città. Si tratta di uno di quelli più periferici e discusso del parco di 14 che fanno parte del pacchetto complessivo.

È quello di viale Stagno D’Alcontres, in pratica quello che si trova a valle della salita che porta al Papardo e a Sperone. In realtà è in uso, diciamo anticipato, da qualche settimana ma, formalmente, come si evince da una recente una delibera di Giunta, la concreta consegna dell’opera è avvenuta l’8 luglio.

Adesso l’amministrazione è pronta, a sua vota, a consegnare il parcheggio all’Atm per la gestione. Un passaggio di consegne che prenderà corpo il primo agosto, e quindi da quel giorno l’area di sosta sarà sotto la responsabilità dell’azienda di via La Farina.

Per gli automobilisti il parcheggio sarà fruibile in maniera gratuita fino al 31 dicembre, in linea con quanto già deliberato con il provvedimento n. 316 dello scorso 5 luglio per gli altri parcheggi di interscambio già affidati all’ Atm.

Lo spazio di via D’Alcontres è uno dei più lontani dal centro città ma può avere una valenza centrale nello scacchiera della mobilità dell’area. Infatti, negli scors mesi erano già stati avviati i contatti fra il Comune e l’azienda sanitaria Papardo per provare a realizzare una connessione continuativa fra la zona di sosta e l’ospedale dove è sempre difficile trovare un parcheggio che non sia ai limiti del codice della strada. L’idea di massima era quella di realizzare, come già avviene per il Policlinico con altri due parcheggi, una navetta che unisca la zona di sosta con l’ospedale.