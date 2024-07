“Benedetta, perché non sei triste? E tu, Filippo, lamentati!”: da Pilato e Macchi le ‘medaglie’ in faccia al sistema

C'è modo e modo di vincere. Così come c'è modo e modo di perdere. “If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same […] And—which is more—you’ll be a Man, my son!”. Tradotto dalla lingua di Joseph Rudyard Kipling (poeta inglese che scrisse questa frase nel 1895) a quella di Boccaccio: “Se sei capace di incontrarti – con il Trionfo e con il Disastro e di trattare questi due impostori appunto allo stesso modo […] sarai un vero uomo, figlio mio!”. Un'eredità filosofica che vale tanto oro quanto pesa, anche oggi. Soprattutto oggi, in una società che non è in grado di gestire le vittorie e le sconfitte. E non si pensi solo alla Coppa del mondo, all'Olimpiade o a un talent musicale. L'incapacità riguarda anche le piccole gioie e i piccoli fallimenti quotidiani. Il compito degli adulti, sulla carta più avvezzi a determinati tipi di sofferenze e momenti di giubilo, sarebbe quello di aiutare le giovani leve a dare il giusto peso alle emozioni, per quanto siano travolgenti. Sulla carta, dicevamo, perché poi nella realtà ci meravigliamo se una ragazza o un ragazzo cercano di sorridere davanti al dolore, non si strappano i vestiti di dosso per un successo o non brontolano e si dimenano quando incassano un'ingiustizia.