Il Cosenza cede Tutino alla Samp, la societò lo saluta: “Un legame fortissimo con la città”, ma sui social...

Il Cosenza comunica di aver perfezionato la cessione (con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto), di Gennaro Tutino alla Sampdoria. Tutino, tornato in rossoblù nel luglio 2023, ha collezionato presenze 36 tra Campionato Coppa Italia siglando 21 reti.

"Gennaro Tutino saluta ufficialmente Cosenza", si legge in una nota del club, "che tanto affetto gli ha riservato nell’ultimo anno (e nella precedente esperienza rossoblù). Un affetto fuori categoria. Cosenza e Tutino: un legame indissolubile, anche di famiglia per la nascita dei due figli in Città, che andrà oltre la nuova condizione di avversari sul campo. Grazie di tutto Gennaro, e buona fortuna con l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi".

Una notizia che ha diviso il popolo rossoblù. Sui social del Cosenza, dopo l'annuncio della cessione di Tutino, hanno detto la loro: molti i messaggi di ringraziamento a Tutino, ma anche qualche riferimento al comportamento poco trasparente del ragazzo che aveva giurato amore eterno ai Lupi.